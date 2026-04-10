Pedro Câmara Jr: “Quero estar a um bom nível, mas competir apenas comigo próprio”
Pedro Câmara Jr. é um dos novos novos do CPR 2RM, já trabalha em preparação para o início do campeonato, com a The Racing Factory, e pode ser uma das grandes surpresas do ano face ao que já mostrou no FPAK Junior Team Ralis de 2025.
O jovem piloto açoriano completou o seu primeiro contacto com o Peugeot 208 Rally4, num ensaio que serviu de preparação para o Rali Terras d’Aboboreira, onde o foco principal será a aprendizagem e a acumulação de quilómetros nas provas do continente, das quais já tem algum conhecimento sob uma perspetiva diferente, uma viatura com menos potência e competitividade.
Aprendizagem sob condições extremas
O teste não foi isento de dificuldades, com a meteorologia a impor desafios adicionais. A presença de lama, chuva e nevoeiro transformou o traçado num cenário exigente, mas Pedro Câmara Jr. considerou o contexto “enriquecedor”, permitindo-lhe testar os limites de aderência e a eficácia das afinações do carro em situações de baixa visibilidade.
Um dos pontos altos do dia foi a partilha de experiência com Armindo Araújo. O pluricampeão nacional e mundial colaborou com o jovem piloto, oferecendo uma perspetiva privilegiada sobre a condução e a gestão de prova. “Ter do meu lado uma equipa e um engenheiro deste nível faz uma grande diferença na minha evolução”, sublinhou Câmara Jr., destacando também que a oportunidade de acompanhar Araújo foi crucial para o seu processo de crescimento.
Foco total no Rali Terras d’Aboboreira
Com o ensaio concluído, as atenções do piloto estão agora centradas no Rali Terras d’Aboboreira, a prova que marcará o seu início de temporada no continente. Apesar da natural expectativa, Pedro Câmara Jr. mantém uma postura pragmática e humilde quanto aos objetivos imediatos.
“Quero estar a um bom nível, mas a competir apenas comigo próprio”, afirmou o piloto, reiterando que a prioridade absoluta passa por terminar os ralis e ganhar confiança ao volante do Peugeot. Para o jovem açoriano, o sucesso nesta fase não se mede por resultados absolutos, mas sim pelo conforto adquirido em cada especial e pela conclusão das provas.
Um projeto sustentado pelo apoio familiar
Ciente de que o automobilismo é um desporto de equipa e de grandes investimentos, Pedro Câmara Jr. fez questão de reconhecer o esforço dos seus parceiros e da sua estrutura de apoio pessoal. O piloto agradeceu o suporte dos patrocinadores e, “em especial”, aos pais e família, apontando-os como os pilares que tornam possível a perseguição do sonho no panorama dos ralis nacionais.
O Rali Terras d’Aboboreira arranca na próxima semana, servindo de palco para o primeiro grande teste real desta nova parceria entre o talento açoriano e a The Racing Factory.
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