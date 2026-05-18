Pedro Câmara Jr. prepara estreia no asfalto no Rali de Lisboa

O jovem piloto açoriano Pedro Câmara Jr., atual líder do Campeonato Regional dos Açores, de duas rodas Motrizes, segundo do campeonato à geral, e também líder do Campeonato de Portugal de Ralis 2 Rodas Motrizes, e ainda, de ambas as competições da Peugeot Rally Cup, prepara-se para mais uma importante etapa da temporada, desta vez no Rali de Lisboa, próxima prova do calendário nacional.

A competição marcará um momento especial na evolução do piloto, que fará a sua estreia em pisos de asfalto aos comandos de um Rally4, novamente integrado na estrutura da The Racing Factory.

Apesar dos excelentes resultados alcançados neste início de época, Pedro Câmara Jr. mantém uma abordagem focada na aprendizagem e evolução: “Como será a minha estreia no asfalto com o Rally4, vou fazer uma gestão de corrida da melhor forma possível. O principal objetivo continua a ser evoluir, aprender e continuar a trabalhar como nunca para poder estar ao melhor nível possível.”

O piloto mostrou-se igualmente entusiasmado com esta nova experiência competitiva: “Estou super entusiasmado por experimentar pneus slick pela primeira vez e é um enorme prazer poder correr em Lisboa.” Logo após a prova da capital, Pedro Câmara Jr. seguirá diretamente para o Rali do Faial, onde terá também uma estreia absoluta nos troços da ilha faialense.

A temporada de 2026 tem sido particularmente intensa para o jovem açoriano, que este ano marcará presença em 4 campeonatos distintos, num calendário bastante exigente entre Açores, continente português e provas Ibéricas.

No final, o piloto fez questão de agradecer a todos os que têm tornado possível este percurso: “Quero agradecer mais uma vez aos meus patrocinadores por acreditarem em mim, à minha equipa por me dar esta oportunidade e a todos os que me apoiam de alguma forma para que eu possa continuar a tornar este sonho realidade.”