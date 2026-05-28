Pedro Câmara Jr. estreia-se no asfalto no Rali de Lisboa: “É tudo novo para mim: o carro, os pneus e o piso”

Pedro Câmara Jr. cumpre este fim de semana, no Rali de Lisboa, a estreia em pisos de asfalto aos comandos de um Rally4, naquela que será a segunda prova do Campeonato de Portugal de Ralis. O jovem piloto açoriano chega à ronda lisboeta depois de uma sessão de testes realizada no início da semana com a The Racing Factory e na liderança dos campeonatos das duas rodas motrizes.

A prova representa uma estreia absoluta em várias frentes para o piloto, que vai competir pela primeira vez com um Rally4 em asfalto e utilizar pneus slick em contexto competitivo. “É tudo novo para mim: o carro, os pneus e o piso”, afirmou Pedro Câmara Jr., sublinhando, ainda assim, o entusiasmo com “esta nova etapa do campeonato”.

Foco na aprendizagem sem perder de vista os pontos

Apesar de estar apenas no primeiro ano com um Rally4, o piloto mostra-se satisfeito com a evolução registada. “Tenho estado muito focado nos meus objetivos, mas principalmente na minha evolução e em criar uma boa base de conhecimentos”, disse, acrescentando que “as coisas não acontecem por acaso”.

Pedro Câmara Jr. considera que entrar na segunda ronda na frente das 2RM confirma o trabalho desenvolvido pela equipa. Ainda assim, garante que a prioridade em Lisboa passa por “obter o máximo de conhecimento possível do carro e dos pneus no asfalto”, sem perder de vista a tentativa de somar pontos para defender a liderança.