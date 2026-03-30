Pedro Câmara Jr.: estreia no CPR no Terras d’Aboboreira com foco na aprendizagem
Pedro Câmara Jr. prepara-se para se estrear no Campeonato de Portugal de Ralis no Rali Terras d’Aboboreira, prova que assinala a entrada do jovem açoriano no panorama nacional. Aos 19 anos, o piloto chega motivado após um arranque de temporada positivo nos Açores, onde venceu entre as 2 Rodas Motrizes e foi segundo da classificação geral no Rali Capital do Queijo e das Fajãs, em São Jorge.
A estreia no campeonato nacional surge numa fase de afirmação para o piloto, que encara esta nova etapa como uma oportunidade de crescimento competitivo e técnico. “Após a vitória na primeira prova do Campeonato Regional, sinto-me muito motivado e entusiasmado para o arranque do Campeonato de Portugal”, afirmou Pedro Câmara Jr., sublinhando o momento de confiança com que chega à prova.
Integração na The Racing Factory reforça ambição
Para a nova temporada, Pedro Câmara Jr. vai competir integrado na The Racing Factory, estrutura de referência no automobilismo nacional. O piloto considera que a entrada nesta equipa poderá acelerar a sua evolução, sobretudo pelo contacto próximo com um ambiente de maior exigência competitiva.
“Estar inserido numa equipa como a The Racing Factory é uma grande vantagem para mim. Tenho a oportunidade de aprender muito, tanto com o engenheiro como com o meu colega de equipa, o Armindo Araújo”, destacou.
Primeiro contacto com o Peugeot Rally4 no CPR
O Rali Terras d’Aboboreira terá também um significado acrescido por marcar a primeira participação de Pedro Câmara Jr. ao volante de um Peugeot Rally4 em provas do Campeonato de Portugal de Ralis. Num contexto reconhecido pela competitividade e exigência dos troços, o jovem piloto aponta a aprendizagem como prioridade.
“Este primeiro rali será, acima de tudo, uma grande aprendizagem. Será a minha primeira vez ao volante do Peugeot Rally4 em provas do Campeonato de Portugal”, referiu.
Objetivo passa por somar quilómetros e evoluir
Apesar da ambição natural de quem entra num campeonato mais competitivo, Pedro Câmara Jr. traça metas realistas para esta fase inicial da carreira. O piloto açoriano defende que a prioridade passa por concluir provas, acumular experiência e consolidar a evolução ao volante.
“Estou muito focado no nosso objetivo e onde quero chegar. Para isso, é fundamental terminar todas as corridas, fazer a totalidade dos quilómetros e aprender o máximo possível”, afirmou. Na mesma linha, reconheceu que ainda está numa fase de construção: “Ainda tenho muito para aprender. O meu principal foco será a minha evolução e a minha técnica.”
No fecho da antevisão, Pedro Câmara Jr. deixou uma mensagem de reconhecimento a quem o acompanha no percurso desportivo. “Quero agradecer aos meus pais, à minha família, à minha namorada, aos patrocinadores e a todos os que fazem parte deste projeto. São eles a base de tudo isto.”
A participação no Rali Terras d’Aboboreira abre, assim, um novo capítulo na carreira do piloto açoriano, que inicia o percurso no Campeonato de Portugal de Ralis com ambição, prudência e margem de progressão.
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