Pedro Câmara Jr. com a The Racing Factory em 2026

Jovem vencedor do FPAK Júnior Team sobe ao patamar profissional

Pedro Câmara Jr., campeão do FPAK Júnior Team de Ralis em 2025, assinou o seu primeiro contrato profissional e será piloto da The Racing Factory na época de 2026. O jovem açoriano, de 18 anos, vai disputar três campeonatos, entre os quais a Peugeot Rally Cup Ibérica e o Campeonato de Portugal de Ralis de duas rodas motrizes, integrando uma estrutura onde terá como colega de equipa Armindo Araújo, um dos nomes mais titulados dos ralis nacionais.

Programa desportivo em três frentes

No anúncio feito nas redes sociais, Pedro Câmara Jr. confirmou a participação na Peugeot Rally Cup Ibérica e no CPR 2RM, deixando a revelação do terceiro campeonato para uma fase posterior. O piloto sublinhou que pretende “usufruir ao máximo dos meios técnicos e humanos” colocados à disposição pela The Racing Factory, encarando a ligação à equipa como um passo determinante na profissionalização da sua carreira.

A convivência com Armindo Araújo é vista como uma mais-valia adicional, pela possibilidade de aprendizagem direta junto de um múltiplo campeão nacional.

Do título no FPAK Júnior Team ao salto para 2026

Em 2025, Pedro Câmara Jr. conquistou o FPAK Júnior Team com autoridade, selando o título no Rally de Lisboa após bater Luís Mendes por 37,8 segundos e somar um prémio de 50 mil euros. Venceu logo na estreia, no Rali de Castelo Branco, reforçou a liderança no Rali da Água e apenas um furo no Rali Vidreiro o impediu de manter uma sequência perfeita de triunfos.

O jovem micaelense reconhece que a época foi “um ano de muita aprendizagem”, correndo fora da sua zona de conforto, e destacou o papel da FPAK, da BeFast Motorsport e da família nesse percurso.

Ambição declarada para o futuro

Com o novo projeto, Pedro Câmara Jr. assume que este é apenas o início de uma etapa mais exigente, mas também mais estruturada. O objetivo passa por consolidar o estatuto de promessa dos ralis portugueses e “ir muito mais longe”, agora com enquadramento profissional e um programa internacional que reforça a projeção do seu talento.