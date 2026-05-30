Pedro Câmara desistiu devido a acidente: “era fundamental fazer quilómetros e ganhar experiência”

Depois do triunfo e consequente liderança do campeonato no Rali Terras d’Aboboreira, a dupla Pedro Câmara e Paulo Câmara não teve sorte no Rali de Lisboa fruto de um acidente logo na primeira especial da prova. Com menor experiência no asfalto, o jovem piloto açoriano não evitou um toque e consequente capotanço.

A dupla ficou bem, mas o resultado ficou de imediato adiado para Castelo Branco: “Estou bastante triste por aquilo que aconteceu na primeira especial do Rali de Lisboa. Felizmente nós estamos bem. Cometi um erro numa zona em que em que a estrada estava bastante suja, não imaginei que a estrada estaria assim, o carro deu um toque de traseira ainda assim, consegui voltar para estrada e controlar a situação, mas já tínhamos empenado o eixo traseiro, e o carro chicoteou e pronto, capotamos, tivemos aí o acidente, não era o desfecho que imaginava para este primeiro rali, porque era fundamental fazer quilómetros e ganhar o máximo de experiência possível. Era esse o objetivo desde o início, fui apanhado desprevenido, também fruto da minha inexperiência. Quero pedir desculpa à minha equipa, a The Racing Factory, desculpa a todos os patrocinadores e pronto, agradecer a todos os que estão a torcer por nós e pelo apoio. Todos trabalham muito para que tudo corra pelo melhor mas hoje não correu assim e agora é olhar para onde erramos que é para na próxima estarmos ao melhor nível outra vez.”