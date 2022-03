Pedro Antunes: “O futuro dos ralis em Portugal tem que ser analisado, não há jovens pilotos a ser lançados” | AutoSport

Pedro Antunes vai regressar no Rali Serras de Fafe na Peugeot Rally Cup Ibérica de 2022. Depois do mau ano de 2021 nos Açores, o jovem piloto tenta através dos resultados criar condições para correr. Falámos com ele num curto teste em terra que fez com o carro, no dia da entrega de prémios de 2021. Nesse dia Antunes serviu de Táxi, mostrando a alguns felizes contemplado as sensações de um carro de ralis e ao mesmo tempo preparando como possível a sua primeira prova do ano. Falou-nos duma preocupação que é cada vez maior nos ralis em Portugal: a dificuldade que os jovens têm cada vez mais para conseguir “dar o salto” para os Rally2. Ouça a entrevista.