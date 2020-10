Pedro Antunes: “Espero que a nossa experiência aqui permita alguma vantagem”

Depois de ter entrado com o pé direito na Peugeot Rally Cup Ibérica, vencendo o Rally do Alto Tâmega, Pedro Antunes procura no próximo fim-de-semana reforçar a liderança da competição ibérica, com novo resultado positivo, desta feita no Rali Vidreiro Centro de Portugal, quinta ronda do Campeonato de Portugal de Ralis.

Ao volante de um Peugeot 208 Rally 4, assistido pela PT Racing, Pedro Antunes que volta a ser navegado por Pedro Alves, mostra-se confiante para a prova disputada na região da Marinha Grande: “Esta é a nossa quarta prova da temporada, a segunda a contar para o principal objetivo da temporada, a conquista da Copa Peugeot. Sabemos que estamos incluídos num lote de jovens pilotos, muito competentes e aguerridos, e que para manter a liderança teremos de rodar a um ritmo muito elevado. Esperemos que a nossa experiência nesta prova nos permita alguma vantagem sobre os adversários diretos”, começou por explicar o atual líder da Peugeot Rally Cup Ibérica, com 26,67 pontos, antes de garantir que tudo fará “para reforçar a liderança da competição, retribuindo desta forma o apoio e confiança demonstrado pelos patrocinadores e parceiros deste projeto desportivo.”