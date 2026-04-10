Pedro Almeida testou Toyota GR Yaris Rally2: “Preparados e com muita vontade de começar”

As duas duplas da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal, Pedro Almeida e António Costa e Rafael Rêgo e Ana Gonçalves estiveram ontem, 9 de abril, em testes de preparação para a nova época de ralis.

Pedro Almeida guiou finalmente o GR Yaris Rally2, com que pretende lutar por resultados de topo e corresponder à ambição da Toyota no CPR em 2026, ou seja, ganhar provas.

AutoSport: Como correram os testes, o que é que gostaste mais no carro?

Pedro Almeida: “Os testes serviram para ter um primeiro contato com o carro, naturalmente diferente em relação aos carros que antes conduzi. Foi um teste que serviu para sentir a condução e perceber o comportamento em determinados momentos, zonas de travagem e performance, fundamentais nesta fase de adaptação que estamos a fazer. A ajuda da estrutura tem sido fundamental neste período, mas gostei muito das sensações que o carro transmite e foi muito positivo. Há naturalmente margem grande para evoluir e para tirar mais partido da qualidade deste carro.”

AutoSport: Sendo um carro novo, foi desafiante encontrar a janela ideal de afinação, ou andaram para já só com ‘set-up base’?

Pedro Almeida: “Esse foi o ponto de partida, naturalmente há uma primeira fase de me adaptar ao carro para depois encontrar essa janela de afinação. Trabalhamos nisso. Neste ponto a experiência da estrutura ajuda e estou certo que vamos chegar rápido a esse patamar de evolução.”

AutoSport: Os testes são bons para acumular quilómetros, preparado para um ritmo de prova maior?

Pedro Almeida: “Preparados e com muita vontade de começar. Foi uma paragem longa no calendário, mas os testes já serviram para sentir a adrenalina, que sobe ainda mais com a competição e com a primeira prova que está aí à porta.”