Pedro Almeida: “o Rali de Portugal será o último que fazemos este ano…” (áudio) | AutoSport

Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Rally2 evo) foram sextos do CPR. Dificilmente poderiam ficar muito mais acima, mas talvez fosse possível ficar bem mais perto do top 5 como já fizeram muitas vezes no passado. Claro que o facto do carro ter começado a falhar, justifica a distância a que ficou da frente.