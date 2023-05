Pedro Almeida foi quarto no CPR: “Chegar ao final é por si só uma aventura” | AutoSport

Pedro Almeida terminou no quarto lugar do Campeonato de Portugal de Ralis no Rally de Portugal. O piloto, navegado por Mário Castro, disse estar satisfeito pelo resultado alcançado numa prova que definiu como muito dura e difícil. “Encontramos os troços com muita pedra, difíceis e sempre desconfiados, a procurar evitar furos e qualquer saída de estrada” começou por referir o piloto. “A manhã foi muito de ‘resistir’ e na parte da tarde, creio que tivemos uma tarde bem conseguida, arriscamos um pouco mais na segunda passagem por Arganil e creio que asseguramos aí este resultado” acrescenta Pedro Almeida.

A participação do piloto termina nesta edição do Rally de Portugal termina na etapa do Campeonato de Portugal de Ralis, concluída no final do primeiro dia da prova. “O Rally de Portugal é a nossa prova emblemática, mas é também um rali muito difícil para nós, pilotos nacionais, que partimos muito atrás e encontramos os troços já muito degradados. Chegar ao final é por si só uma aventura e exemplo disso as duas desistências que tivemos nas duas últimas participações que tivemos, este quarto lugar é por isso um resultado que nos deixa satisfeitos”.

Com esta prova termina também a fase de terra do Campeonato de Portugal de Ralis «e acabamos por terminar todas as provas, a somar pontos em todos os ralis”.

“Queremos só deixa um agradecimento à Mapomotosport, que nos acompanhou nesta fase de terra do campeonato, pelo profissionalismo que sempre colocaram na preparação do nosso Skoda Fabia”.

Pedro Almeida e Mário Castro não vão estar na próxima prova do campeonato, o Rali de Castelo Branco.