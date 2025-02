Pedro Almeida ‘evolui’ para o Škoda Fabia RS Rally2: “fazer melhor que no último ano”

Pedro Almeida está de volta ao Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) em 2025, desta vez ao volante de um Škoda RS Rally2, uma máquina mais evoluída comparativamente ao modelo da mesma marca que utilizou na última temporada. Determinado a elevar o seu desempenho, o piloto destaca a importância dessa mudança: “Queremos fazer uma evolução e o carro é importante para compor aquilo que é um conjunto de situações, que vão desde a preparação, à estrutura, às escolhas que temos de fazer, para procurar fazer melhor que no último ano, daí esta evolução” realça Pedro Almeida.

O piloto de Vila Nova de Famalicão vai preparar o calendário do Campeonato de Portugal de Ralis, com oito provas inscritas, e que, na perspetiva do piloto, terá ainda maior competitividade. “Creio que estamos a passar por uma renovação de pilotos, há gente com muito talento a aparecer e os mais experientes pilotos do nosso Campeonato continuam aí para as curvas e a dominar a competição. Na estrada vamos ter muita competitividade”.

Além de um novo carro há também a um novo navegador, António Costa, que vai trabalhar com o piloto esta temporada. “Já fizemos juntos o rali do Algarve o ano passado e acabou por ser uma escolha para este ano, confiante que podemos fazer um bom trabalho em conjunto”, anotou Pedro Almeida.

O piloto vai contar nesta época com o apoio da estrutura da ARC Sport, “com total confiança naquilo que tem vindo a fazer e onde estou confortável”, afirmou o piloto depois de um dia de testes realizados em Fafe, no Portugal Rally Series Hankook Day, iniciativa que serviu para testar os pneus da marca que é fornecedor exclusivo do Mundial de Ralis, e pneus a usar no Rali de Portugal, uma das provas que conta para o calendário nacional. “Foi um dia positivo, que serviu para testar material e para trazer alguns dos nossos parceiros a sentarem-se connosco no carro”, acrescentou.

Na nova época o objetivo é tentar fazer melhor que o último ano, estar mais próximo dos pilotos da frente e voltar a somar pódios são a meta da equipa, “embora saibamos que nos ralis é tudo muito volátil e depende de muitos de detalhes, queremos ser consistentes e voltar a estar nos lugares de pódio como aconteceu no último ano”.

A estreia com o Škoda RS Rally2 vai acontecer a 7 e 8 de março, com a realização do Rallye Serras Fafe Felgueiras Boticas e Cabeceiras de Basto, precisamente em pisos de terra.

