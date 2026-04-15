Pedro Almeida estreia-se com a Toyota: “evoluir ao longo do rali, terminar com um bom resultado”

Pedro Almeida regressa ao Campeonato de Portugal de Ralis ao volante de um Toyota GR Yaris Rally2, da equipa oficial da Toyota em Portugal, a Gazoo Racing Caetano Portugal, que apresenta pela primeira vez dois GR Yaris Rally2 oficiais numa prova do campeonato nacional.

Depois de se ter estreado a vencer uma prova do CPR em 2025, no Rali de Portugal, na véspera da estreia oficial com o novo carro, Pedro Almeida assume uma ambição controlada, sublinhando que a prioridade passa por crescer ao longo da prova sem perder de vista os lugares cimeiros: “Vamos encarar esta primeira prova com muita motivação. Estrear um carro novo traz sempre um período de adaptação, mas o trabalho feito até aqui dá-nos confiança. O principal objetivo passa por evoluir ao longo do rali, perceber bem o comportamento do carro em contexto de competição e terminar com um bom resultado. Claro que somos competitivos e queremos estar o mais próximos possível dos primeiros lugares, mas sabemos que o campeonato é muito exigente e há pilotos muito fortes. O próprio rali é diferente e mais exigente, com longas especiais, que nos obrigam a uma permanente concentração e exigência. Se conseguirmos entrar na luta pelos lugares cimeiros, será um excelente indicador para o resto da época.”

Um teste exigente no Norte

Reconhecido pela seletividade do percurso, o Rali Terras D’Aboboreira volta a afirmar-se como um dos testes mais duros do calendário, reunindo 59 equipas inscritas, 21 das quais em Rally2. Nesse contexto, a estreia de Pedro Almeida ganha peso competitivo e simbólico no arranque da nova campanha da Toyota no CPR.