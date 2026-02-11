Pedro Almeida e Rafael Rêgo pilotos Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal

A Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal anunciou esta manhã a sua dupla de pilotos para o Campeonato de Portugal de Ralis de 2026, anunciando duas grandes surpresas para guiar os dois Toyota GR Yaris Rally2: Pedro Almeida está de regresso aos ralis, depois de se ter estreado a vencer no Rali de Portugal do ano passado, e o jovem promissor, Rafael Rêgo, que ascende assim aos Rally2, pela “porta grande” uma equipa oficial como é a Toyota.

No Todo-o-Terreno, claro, João Ramos e Jet Carvalho são a dupla para 2026, dando continuidade ao que têm vindo a fazer com a Toyota Hilux T1+ EVO. João Ramos revelou que para já mantém o mesmo carro, pois a Toyota só lá mais para o meio do ano começaram a disponibilizar a nova versão para os ‘clientes’. João Ramos revelou que vai este ano disputar o Europeu de Bajas.

Na velocidade, o Toyota GR Supra GT4 evo2, vai ser guiado por Francisco Mora e Rodrigo Almeida nos Supercars/CPR, Iberian Supercars, na categoria Pro AM, os pilotos são Francisco Abreu e José Carlos Pires.

Voltando aos ralis, muitos nomes foram falados para a equipa, que surpreendeu. Terminou a fazer dos estrangeiros, agora a aposta clara é num jovem que promete muito nos ralis em Portugal, Rafael Rêgo, e num piloto já ‘feito’, que já deu fortes sinais de poder lutar na frente, Pedro de Almeida. De fora, fica Ricardo Teodósio, que vai voltar a mudar de marca…

