Pedro Almeida e o novo projeto com a Toyota: “queremos corresponder com resultados”

Pedro Almeida vai representar a Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal na temporada de 2026 do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR). O piloto famalicense, vencedor do Rally de Portugal em 2025, vai conduzir um dos Toyota GR Yaris Rally2 da equipa oficial, acompanhado por António Costa.

A formação nacional da marca japonesa reforça este ano o seu programa desportivo com a inscrição de um segundo GR Yaris Rally2, consolidando a aposta da Toyota no panorama nacional. Em 2025, a marca conquistou o título de Marcas, resultado de uma época marcada por consistência, competitividade e desempenho técnico de alto nível.

Na apresentação da equipa, realizada esta quarta-feira, Pedro Almeida mostrou-se entusiasmado com o novo desafio: “É um passo que me deixa muito satisfeito e com muita vontade de começar a época, num carro que tem dado provas de grande competitividade, à qual queremos corresponder com resultados no CPR este ano”, disse.