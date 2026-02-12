Pedro Almeida e o novo projeto com a Toyota: “queremos corresponder com resultados”
Pedro Almeida vai representar a Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal na temporada de 2026 do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR). O piloto famalicense, vencedor do Rally de Portugal em 2025, vai conduzir um dos Toyota GR Yaris Rally2 da equipa oficial, acompanhado por António Costa.
A formação nacional da marca japonesa reforça este ano o seu programa desportivo com a inscrição de um segundo GR Yaris Rally2, consolidando a aposta da Toyota no panorama nacional. Em 2025, a marca conquistou o título de Marcas, resultado de uma época marcada por consistência, competitividade e desempenho técnico de alto nível.
Na apresentação da equipa, realizada esta quarta-feira, Pedro Almeida mostrou-se entusiasmado com o novo desafio: “É um passo que me deixa muito satisfeito e com muita vontade de começar a época, num carro que tem dado provas de grande competitividade, à qual queremos corresponder com resultados no CPR este ano”, disse.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI