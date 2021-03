Pedro Almeida: “Continuar o caminho de crescimento e de afirmação em 2021”

Três meses depois, o regresso ao carro Pedro Almeida e Hugo Magalhães testaram em Fafe Pedro Almeida voltou a sentar-se no Peugeot 208 Rally4, carro com que vai disputar a temporada de 2021 na a Peugeot Cup Ibérica e a Peugeot Cup França.

O regresso foi feito nos pisos de terra do concelho de Fafe, num teste com a PT Racing, equipa que vai assistir o piloto de Vila Nova de Famalicão na Cup Ibérica. “Depois de tanto tempo sem sentir um carro de corrida, estou muito satisfeito com as sensações que tivemos neste primeiro teste da época. O carro que a PT Racing colocou à nossa disposição, tinha uma boa base e adaptação foi rápida, tendo em conta tanto tempo de paragem”, disse Pedro Almeida.

“Com os primeiros quilómetros feitos, fizemos análise ao que podemos melhorar nas afinações do carro, discutimos ideias, e desse ponto de vida foi um dia muito produtivo”. A nova equipa de assistência de Pedro Almeida já tem disponível um novo Peugeot 208 Rally4 que vai ser conduzido pelo piloto nas provas em Portugal e Espanha. “Já conhecemos o carro mas há sempre uma nova adaptação, que correu muito bem. O teste foi bom e tudo fluiu de forma muito natural” acrescentou o piloto.

Em 2021 Pedro Almeida vai disputar também a Peugeot Cup França, onde vai ter a assistência da Sarrazin Motorsport. “Em termos económicos é vantajoso e temos a garantia de elevado grau de profissionalismo e experiência de uma equipa que conhece bem o campeonato e o traçado que vamos encontrar. Será uma preciosa ajuda nessa perspetiva para o campeonato em França” diz Pedro Almeida.

O piloto vai também em breve deslocar-se a França para um teste com a equipa francesa. “É fundamental para no terreno conhecer a estrutura, fomentar espírito de equipa e concertar ideias para a competição”. Para já, de Fafe Pedro Almeida e Hugo Magalhães trouxeram boas sensações e a expetativa de uma com bons resultados. “Queremos fazer naturalmente melhor que o ano passado, continuar o caminho de crescimento mas também de afirmação. Estamos ansiosos que o cronómetro comece a contar”.