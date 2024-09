Pedro Almeida 3º no Rali da Água: “resultados traz confiança, mas podemos fazer melhor”

Pedro Almeida e Mário Castro, conquistaram mais um pódio – o primeiro em asfalto na categoria absoluta do CPR –ao terminarem no terceiro lugar o Rali da Água, Transibérico Chaves -Verín, prova do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR).

“Naturalmente satisfeito por terminar no pódio, afinal é por conquistar resultados que estamos aqui, e muito contente com o trabalho que fizemos, desde o Mário na navegação a todo o staff da ARC Sport, que nos preparou o Skoda Fabia e nos deixou o carro em excelentes condições para conquistar este resultado”, disse no final Pedro Almeida.

“Fizemos um rali muito consistente e regular e acabamos premiados por isso, com um pódio que muito nos orgulha”, realçou o piloto.

Nesta temporada, Pedro Almeida apresentou-se em 5 ralis do calendário e somou, em Chaves, o segundo pódio da temporada. “Reflete evolução, mas queremos ser ainda mais consistentes. Neste rali, por exemplo, ainda tivemos alguns momentos em que podíamos ter feito melhor”, disse.

Depois do Rali da Água, dentro de sensivelmente um mês, disputa-se o Rali Vidreiro, última prova da temporada, onde Pedro Almeida vai estar com o Skoda Fabia. “Queremos fazer um bom rali e continuar a melhorar a nossa performance. Obviamente, estes resultados trazem-nos confiança, mas temos noção de que podemos fazer ainda melhor, e é isso que vamos tentar fazer na Marinha Grande”, rematou Pedro Almeida.