Pedra no caminho de Gonçalo Henriques: “erros pagam-se caros, mas ajudam a crescer e a evoluir”

Gonçalo Henriques e Inês Veiga,do Hyundai Júnior Team FPAK, estavam a ter uma prestação na linha do que já fizeram no Algarve, intrometendo-se na luta dos melhores portugueses, o que foram na prova algarvia. No início do segundo dia, as coisas já não lhes tinha corrido a contento no Marco 2, onde cederam 23.1s, caindo de quarto para sétimo, mas na especial seguinte, tudo foi ainda pior, pois o que parecia poder ser só um ligeiro toque num morro depois do carro escorregar um pouco mais do que a medida certa, uma pedra escondida danificou a suspensão traseira esquerda e o seu rali acabou ali. Foi pena, porque fazer quilómetros é primordial nesta altura, e fazê-los com o nível que já estão a mostrar ainda melhor, mas todos sabemos como são os ralis, e na maioria das vezes a diferença entre ‘passar’ e ‘ficar’, é mínima. Foi o que aconteceu: “nos ralis também há dias difíceis e hoje foi um desses dias para nós. Os registos foram positivos, mas os erros pagam-se caros. São esses erros que nos ajudam a crescer e a evoluir. Vamos para o rali de Portugal de cabeça erguida e com vontade de fazer muito melhor. Um grande pedido de desculpas a toda a equipa por este desfecho. Vocês são os maiores! Daqui a duas semanas estamos juntos de novo para atacar o melhor rali do mundo. Até já.”