Paulo Neto vence WRC Masters Cup no Rali de Portugal: triunfo histórico entre paixão e longevidade

No palco onde a paixão e a experiência se encontram, Paulo Neto ergueu-se hoje como o vencedor da WRC Masters Cup. Esta categoria do Campeonato do Mundo de Ralis, um santuário para os “veteranos” – pilotos e copilotos que, com mais de meio século de vida, recusam-se a deixar o volante –, nasceu para celebrar a longevidade e o fogo inabalável dos gentlemen drivers.

Numa arena onde a juventude por vezes ofusca a sabedoria, a WRC Masters Cup oferece um bom palco para que estes pilotos lutem por um triunfo mundial entre os seus pares, provando que a idade é apenas um número quando o coração pulsa ao ritmo dos motores.

E que prémio mais merecido para a dedicação de Paulo Neto! O seu nome é sinónimo de longevidade e resistência no universo dos ralis portugueses. A sua história com o Rali de Portugal é uma epopeia de mais de três décadas, um testemunho de uma paixão que desafia o tempo.

Quem diria que o mesmo piloto que via o Rali de Portugal arrancar de Cascais, em 1992, com uma primeira etapa exclusivamente de asfalto, subiria ao pódio para receber um troféu numa prova do WRC?

Recordar o percurso de Neto é mergulhar num livro de memórias recheado de desafios e triunfos. De 1992 a 1994, a bordo do icónico Opel Kadett GSI 16V, a sorte parecia esquivar-se, com desistências consecutivas a marcar os seus esforços. No entanto, a chama nunca se apagou.

Em 2008, no Algarve, regressou com um Citroën C2 R2, alcançando um respeitável 21º lugar na geral e um notável 10º entre os portugueses. Os anos seguintes foram uma dança entre a esperança e a frustração, com um novo abandono em 2010 e depois um 38º lugar em 2011 com o DS3 R3T, seguido de outra desistência em 2012.

A sua resiliência foi testada e reforçada. Em 2014, brilhou no Evento Nacional do Rali de Portugal, no Algarve, com um oitavo lugar que anunciava o seu regresso em força. 2017 viu-o de novo no Norte, com o DS3 R3T, a conquistar um nono lugar na prova do Nacional de Ralis e um terceiro lugar entre os 2L/2RM. O regresso ao Rali de Portugal em 2021, já com o Skoda Fabia R5, valeu-lhe um quinto lugar no CPR e um 24º na geral.

Mas foi em 2024 que o destino lhe impôs a prova mais dura. A bordo do Škoda Fabia Rally2 evo, uma aterragem violenta no salto de Lousada não só o forçou a desistir da luta pela vitória na WRC Masters, como o afastou das competições por vários meses, exigindo mesmo uma intervenção cirúrgica. Um golpe que poderia ter silenciado a paixão de muitos.

Contudo, Paulo Neto não é um piloto comum. Agora com Carlos Magalhães ao seu lado, o “veterano” não só se vingou, como conquistou a prova! Este triunfo não é apenas uma vitória; é a consagração de uma jornada épica, a recompensa por décadas de dedicação, superação e um amor incondicional pelo rali. Uma vitória bem merecida, que ecoa a força e a resiliência de um verdadeiro gentleman dos ralis.