Paulo Neto sem lesões após novo acidente: temporada de superação continua

Paulo Neto e Nuno Mota Ribeiro saíram de estrada na classificativa da Calheta. Segundo informações da RTP, o piloto tem um pequeno corte numa perna, mas nada de lesões mais complicadas para piloto e navegador, mas este acidente surge numa altura pouco mais de um ano que o piloto sofreu uma lesão mais grave, no Rali de Portugal de 2024, que o levou a uma paragem forçada de mais de quatro meses.

O piloto, que sofreu uma lesão e foi submetido a cirurgia, admitiu meses depois que ainda não estava a 100% fisicamente, mas sempre reforçou a sua determinação em recuperar totalmente e lutar ao máximo pela categoria Masters, mas esta temporada de 2025 tem sido desafiante para a dupla Paulo Neto e Nuno Mota Ribeiro.

No Rali das Camélias, um incidente provocado pela falta de aderência em piso molhado resultou em “três capotanços”, forçando o abandono prematuro.

Posteriormente, no Rali Serras de Fafe, um problema na caixa de direção, causado por uma pedra na trajetória, ditou um novo abandono, evidenciando as dificuldades iniciais no Campeonato de Portugal de Ralis (CPR).

Contudo, a participação no Rali Casinos do Algarve marcou uma viragem. Com o objetivo principal de completar a prova e testar a sua resistência física, a dupla conseguiu manter um ritmo consistente e reencontrar a regularidade. Apesar de os tempos registados não terem sido os esperados, possivelmente influenciados pela condição física de Neto e pela utilização de pneus diferentes, a prova foi crucial para a recuperação da confiança.

Paulo Neto sublinhou a importância de ter terminado um rali, um passo fundamental para continuar a evoluir e recuperar a sua melhor forma, pelo que este acidente é um novo revés.

Seja como for, o mais importante é que mantenha a motivação para alcançar os seus objetivos, pois estas coisas acontecem em quem anda depressa, o mais importante é que não resultaram problemas físicos e nada é mais importante que isso.