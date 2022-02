Paulo Neto estreia novo Skoda Fabia Rally2 Evo no Rali das Camélias | AutoSport

O bilsteingroup Rali das Camélias será palco da estreia absoluta de Paulo Neto com a mais recente ‘arma’ da Skoda Motorsport: o Fabia Rally2 Evo. O piloto de Sintra, navegado por Vítor Hugo, pretende ganhar ritmo competitivo na sua prova de ‘casa’, em preparação para o Campeonato de Portugal de Ralis.

Ao longo dos anos, Paulo Neto tornou-se um dos mais respeitados pilotos dos ralis nacionais ao volante de diferentes tipos de carros. Depois dos bons resultados e da experiência acumulada com o R5 da Skoda, o piloto de Sintra vai em 2022 utilizar a mais recente evolução do Fabia Rally2, estreando-se oficialmente com o novo carro este fim de semana, no bilsteingroup Rali das Camélias.

A escolha do local não foi por acaso, já que o Rali das Camélias é uma prova histórica no panorama nacional e que, depois do arranque oficial em Cascais, atravessa dois concelhos aos quais Paulo Neto está profundamente ligado: Sintra (onde nasceu e trabalha) e Mafra (onde reside). “De facto, apesar de já ter feito mais de uma centena de ralis ao longo da minha carreira, não é todos os dia que posso correr ‘em casa’, perante os meus amigos, família e patrocinadores. É sempre especial fazer o Rali das Camélias e esta é também a minha forma de apoiar o evento, que deveria fazer parte do Campeonato de Portugal de Ralis. O desporto automóvel precisa de um rali de envergadura nesta zona do país e acredito que há troços e condições para que isso seja uma realidade num futuro próximo”, afirmou Paulo Neto.

À semelhança de milhares de adeptos dos ralis em Portugal, Paulo Neto ainda se recorda de “assistir aos troços do Rali de Portugal em Sintra, num ambiente único e que esta versão moderna do Rali das Camélias tenta recuperar, apesar das classificativas na serra serem agora feitas no sentido inverso. Ainda assim, é um local com muita história e tradição. Para nós, será também uma oportunidade para conhecermos a nova evolução do Skoda, ganhando ritmo para a temporada do CPR. Tenho de destacar também a chegada ao projeto da Revigrés – Indústria de Revestimentos de Grés, que é mais um parceiro de grande renome para a nossa equipa”, afirmou o piloto de Sintra, que é navegado pelo experiente Vítor Hugo.

Organizado pelo Clube de Motorismo de Setúbal, o bilsteinGroup Rali das Camélias parte oficialmente dos Jardins do Casino Estoril, no próximo sábado (26 de fevereiro), disputando depois um total de sete classificativas de asfalto, a última das quais realizada já de noite. O percurso da prova perfaz 81,7 quilómetros cronometrados.