Paulo Neto e a saída no Rali das Camélias: “Foram três cambalhotas…”

O Rali das Camélias foi aziago para Paulo Neto. Era um dos candidatos a vencer, mas não passou dos primeiros quilómetros da prova, ao sair de estrada já na zona da Peninha. Falamos com ele pouco depois do acidente, via telefone, estava como se compreende muito triste com o sucedido, pois “não faz sentido nenhum algo assim suceder no primeiro troço”, mas mais tarde, disse mais: “Como afirmei antes da prova este era um rali muito especial, por se disputar na minha região e, por isso, teria um maior apoio da família e amigos. Por outro lado, era uma forma de começar a ganhar ritmo para a temporada 2025 do Campeonato de Portugal de Ralis, porém, nem sempre as coisas correm como planeamos e preparamos”, refere Paulo Neto.

Numa prova muito curta, composta por apenas seis especiais de classificação, Paulo Neto acabou por nem concluir o primeiro troço, quando não evitou uma súbita falta de aderência, devido ao piso molhado, terminando a prova fora de estrada e sem quaisquer hipóteses de a retomar. “Não é muito fácil explicar o sucedido. Estávamos avisados, até porque conhecemos os troços de anteriores edições, que a zona da Serra de Sintra tem o piso muito escorregadio devido à chuva e à humidade.

Porém, estávamos com bom ritmo e até ao momento da saída de estrada não tínhamos tido qualquer percalço nem qualquer situação mais complicada. Contudo, numa zona a descer (ndr, já zona rápida zona do que era o antigo troço da Peninha, no Rali das Camélias feito em sentido contrário) vínhamos de quinta velocidade a fundo, mas quando travamos e meti quarta perdi o controlo do carro que saiu de frente para uma ribanceira. Foram três cambalhotas, que felizmente só causaram danos materiais, pois eu e o Nuno, não tivemos qualquer problema e avisamos logo a organização que estávamos bem”.

Por isso sobre o Rallye da Camélias pouco existe a dizer, mas agora fica incerteza quanto à presença em Fafe para a primeira prova do Campeonato de Portugal de Ralis. “Vamos avaliar os estragos e saber o que é possível fazer em tempo útil para estarmos presentes em Fafe. Há dias assim, mas agora é olhar para frente e voltar rapidamente a sentar-me num carro de ralis”, disse Paulo Neto.

O vídeo seguinte foi feito poucas centenas de metros após o acidente de Paulo Neto, que, obviamente, já não surge nestas imagens…