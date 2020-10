Paulcar Competição com dois Porsche no Rali Vidreiro

A quarta prova do Campeonato Portugal RGT de Ralis vai decorrer no próximo fim-de-semana na zona da Marinha Grande e São Pedro de Moel. Paulo Carvalheiro, da Paulcar Competição, vai estar à partida da prova com o seu habitual Porsche 911 Gt3 Cup (997) continuando a ser acompanhado pelo irmão Dércio Carvalheiro sendo que a estrutura, desta feita, para além da dupla referida, surge reforçada com um segundo Porsche conduzido pelo ex. Campeão Nacional Miguel Campos, que será acompanhado por Rui Raimundo, num regresso à competição.

Para esta prova o Porsche foi sujeito a uma revisão mais profunda, depois da saída de estrada no rali anterior: “esta é a nossa prova, é o rali que se realiza mais próximo de casa, e onde está sediada a nossa equipa e empresa, por isso tudo está a ser preparado, para conseguirmos a melhor classificação possível no final do rali. É sempre com prazer que volto a guiar o Porsche, e agradeço desde já a todos os patrocinadores e parceiros que nos ajudam, nomeadamente por este rali, que se realizar bem próximo de onde são originários”, disse Paulo Carvalheiro.