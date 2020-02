Parceria histórica: Galp renova patrocínio a Armindo Araújo

A Galp renovou por mais um ano o estatuto de patrocinadora oficial do piloto de ralis Armindo Araújo. O acordo entre as duas partes foi formalmente assinado a poucos dias do arranque da edição de 2020 do Campeonato Nacional de Ralis, cuja primeira prova decorre nos dias 28 e 29 de fevereiro em Fafe.

Este novo contrato de patrocínio a Armindo Araújo aumenta assim para 15 anos a duração de uma parceria histórica e vencedora entre a Galp e o único piloto português pentacampeão nacional de ralis.

O acordo de patrocínio com Armindo Araújo manterá como foco central a ativação das marcas Galp Evologic e Galp Fórmula e garante assim a visibilidade da Galp num território que permite à energética comunicar a sua identidade, valores e a forma de estar no mercado.

Armindo Araújo, que celebra esta época 20 anos de carreira, manterá assim as cores e a energia da Galp ao volante do Skoda Fabia R5 Evo, o novo carro com que irá competir em 2020 com o co-piloto Luís Ramalho, no âmbito da nova equipa The Racing Factory.

Recorde-se que além dos 5 títulos de Campeão Nacional de Ralis (2003, 2004, 2005, 2006 e 2018), Armindo Araújo conta também no seu palmarés com dois títulos de Campeão do Mundo de Ralis, alcançados em 2009 e 2010. Na última época, Armindo Araújo terminou o campeonato nacional de ralis na 3ª posição.

Além da parceria com Armindo Araújo, a estratégia de patrocínios da Galp na área do desporto motorizado inclui também, entre outros, o apoio aos pilotos Pedro Meireles, Paulo Meireles, Manuel Castro e equipa Hyundai – todos do campeonato nacional de ralis –, ao jovem motociclista Kiko Maria, o patrocínio ao campeão nacional de Todo o Terreno, Tiago Reis, bem como Nuno Matos e Nuno Carvalho que também correm nesta modalidade. Finalmente, a nível internacional a Galp aposta em Miguel Ramos e Henrique Chaves no GT Open e à equipa do piloto português João Barbosa no campeonato norte-americano de resistência.