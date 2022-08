Os ralis e a sua importância: “catapultar o turismo e a economia” e “descobrir o que se oferece em Portugal” | AutoSport

O Rali da Água – CIM Alto Tâmega vai para a estrada este fim-de-semana, dias 2 e 3 de setembro, percorrendo a região do Alto Tâmega. Uma prova, organizada pelo CAMI – Motorsport, aguardada com expectativa por pilotos e adeptos da modalidade, podendo vir a consagrar o novo campeão nacional de ralis.

Para o presidente da Câmara Municipal de Chaves, Nuno Vaz Ribeiro, “o Rali da Água tem-se afirmado, paulatinamente, como um dos grandes cartazes de promoção do Alto Tâmega e Barroso, atraindo e fidelizando aficionados dos mais variados pontos do território nacional”.

O autarca flaviense deixa um convite: “Quem nos visita acaba por descobrir o que de melhor se oferece em Portugal, num fim-de-semana em que a velocidade na estrada será acompanhada pela beleza ímpar dos troços escolhidos e de ofertas turísticas singulares, aliadas a uma gastronomia de excelência. Venham participar na prova de 2022, visitem o Alto Tâmega e Barroso”.

Já o Presidente da Câmara Municipal de Boticas, Fernando Queiroga, garante que “o Rali da Água – Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega é já uma das maiores referências do desporto motorizado na nossa região, contribuindo para catapultar o turismo e a economia deste território do interior do país. Faço votos para que a edição de 2022 seja uma prova memorável e motivo de ainda mais visitas ao concelho de Boticas e ao Alto Tâmega, aproveitando o que de melhor há e se faz nesta região”.