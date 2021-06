OPINIÃO: Porque não uma ‘cartilha’ para os ralis? | AutoSport

Compreendo e aceito que a Escuderia Castelo Branco tudo faça para ter o máximo de concorrentes possível, cada vez mais e ainda mais nos tempos que correm, isso faz sentido, mas há que olhar também para o outro lado da moeda. Ouvi dezenas de pessoas, e se houvesse tempo para dar palco a todas as críticas, o jornal inteiro não iria chegar.

Eu percebo que muitas vezes há exageros, muitos se queixam por tudo e por nada, quando todos andamos aqui pela paixão e sabemos que não vivemos num ecossistema perfeito, longe disso, há muito ‘desenrascanço’, muita carolice, e até mesmo um organizador pode ter o azar de um carro ‘civil’ entrar em sentido contrário com um troço quase a começar, numa situação que podia terminar muito mal, e que felizmente foi resolvida rapidamente com quem estava no troço de olhos bem abertos.

Curiosamente, numa dessas conversas, ouvi alguém dizer assim: “Porque não há um check list a seguir, como nos aviões quando há uma avaria ou algo que sai fora da normalidade”. Se calhar era uma excelente ideia. Uma cartilha de procedimentos. Se calhar até há – claro que sim, há procedimentos ‘standard’ – mas provavelmente é como muitos seguros, não cobre todos os ‘danos’…