OPINIÃO: Craig Breen no CPR é bom ou pode ser mau? | AutoSport

Ficou ontem a saber-se, ainda sem confirmação oficial da Hyundai Portugal, que Craig Breen vai correr no Campeonato de Portugal de Ralis em 2023, supostamente num dos dois carros da equipa, ao lado de Ricardo Teodósio.

Isto é o que se sabe neste momento sem que qualquer dos envolvidos, especialmente a Hyundai, tenha dito algo em termos públicos.

Sabe-se que o CPR 2023 vai voltar a contar com Armindo Araújo, com o novo Skoda Fabia RS Rally2 na The Racing Factory, existindo neste momento a dúvida se o carro chegará a tempo da primeira prova o Rali Serras de Fafe a 10 e 11 de março, em princípio sim, chegará antes disso, embora neste momento, de acordo com a última informação que temos, não há ainda uma data definida para a chegada do carro.

A Citroën e a Sports & You deverão ter dois carros, para José Pedro Fontes e Bernardo Sousa. A ARC Sport volta a ter na sua estrutura Miguel Correia que se prepara para ter, também, o novo Skoda Fabia RS Rally2, e o Team Hyundai Portugal, como já referimos, deverá contar novamente com Ricardo Teodósio e Craig Breen, para além dos dois carros de Pedro e Paulo Meireles, tal como em 2022.

Falta ficar a saber o que vai acontecer com Bruno Magalhães, que pode também ele, correr, embora para já tenhamos de esperar pelo que pode vir a acontecer.

Numa primeira análise, são excelentes notícias para o CPR, um piloto desta categoria a correr a tempo inteiro no nosso país parece ser bom para a modalidade, mas é nossa missão como jornalistas ir para além do óbvio e analisar o contexto.

Em primeiro lugar, o Team Hyundai Portugal – sempre ressalvando que se irá concretizar tudo isto – mete a carne toda no assador.

Desde que Armindo Araújo foi campeão com a Hyundai em 2018 não mais conseguiram o título. Bruno Magalhães esteve perto em 2019, o campeão foi Ricardo Teodósio, em 2020 foi Armindo Araújo de novo Campeão, mas com a Skoda, com Bruno Magalhães a lutar de novo pelo título até ao fim, em 2021 a Hyundai ficou mais longe, a luta pelo título cingiu-se – na prova que marcou o fim da competição – a Ricardo Teodósio e a Armindo Araújo, o ‘tal’ rali em que o piloto da The Racing Factory bateu e viu Teodósio fazer o que precisava para vencer. No ano passado, 2022 Armindo Araújo deu poucas hipóteses à concorrência ao fazer uma época brilhante, decidindo o título na penúltima prova.

A Hyundai ficou ainda mais longe do ceptro em 2022. Portanto, para 2023, não é estranha esta espécie de aposta no tudo ou nada.

Craig Breen é um piloto com um ritmo que não tem paralelo hoje em dia no CPR. Tem inclusivamente condições, carro, estrutura e ritmo para vencer todas as provas do campeonato.

Num cenário destes, impõe-se a questão: será uma putativa situação dessas boa para o CPR? Fica já aqui a nota, pois há dúvidas em alguns quadrantes: Craig Breen ou outro qualquer piloto estrangeiro pode ser Campeão do CPR em 2023. Os regulamentos vão permiti-lo.

Falta saber algum detalhe quanto à forma de pontuação do campeonato, por exemplo no Rali de Portugal, ou mesmo no Rali Vinho Madeira. Isto porque, não havendo inscrições prévias no CPR, todos podem pontuar, pelo menos é isso que julgamos saber neste momento, que só podemos confirmar quando lermos os regulamentos de fio a pavio.

Voltando à questão: será que Craig Breen ‘faz bem’ ao CPR? Sim e não.

Sim porque é um grande piloto que terá certamente um grande andamento, não porque os restantes pilotos que lutam pelo título no CPR, em teoria, não têm andamento para um piloto com ritmo de WRC.

E muito sinceramente, se do ponto de vista da Hyundai pode ser fantástico conseguir o que já não consegue desde 2018, para o seu Departamento de Marketing é o Céu, por outro lado, do ponto de vista de quem gosta de incerteza, equilíbrio, competitividade, como tem existido muito desde 2018 até 2022, provavelmente dos melhores anos de sempre da história do Campeonato Nacional de Ralis, fica dividido se existir um ‘efeito eucalipto’, que em teoria é o que poderá acontecer. É claramente o mais provável.

Não escrevo isto menosprezando os nossos pilotos. Simplesmente, sou realista.

É óbvio que Craig Breen não é um super homem, mas está num patamar em que o esforço dos melhores pilotos nacionais para o baterem teriam de andar como já não andam há algum tempo.

Temos exemplos extremos recentes. Aboboreira 2021: Ole Christian Veiby, Georg Linnamäe, Chris Ingram e Pepe López Pepe só deixaram um troço para um português vencer, Miguel Correia. A Nenhum dos três ‘é’ Craig Breen.

Ainda bem pior, Rali Serras de Fafe 2019: Dani Sordo venceu 13 troços, Armindo Araújo, 1, com o espanhol a liderar de fio a pavio e a vencer com 1m14s para o segundo classificado.

Claro que os portugueses olharam sempre para a sua competição, sabendo que os ‘outros’ não contam, o mesmo se tem passado no Rali Vinho Madeira.

Podia dar o Exemplo de Adrien Fourmaux na Aboboreira, do próprio Craig Breen há uns anos em Mortágua, e por aí fora.

Há um provérbio popular que reza: “Perdoa-se o mal que faz pelo bem que sabe”.

Concordo, mas gostava de ter uma competição semelhante à que temos tido nos últimos anos, e não um passeio de Craig Breen.

Vamos esperar para ver o que acontece…