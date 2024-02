Operação ‘Poncha’ com efeitos nos ralis: Skoda Fabia apreendido ‘impede’ negócios | AutoSport

De acordo com a Antena 1 Açores, a Fábrica de Tabaco Micaelense foi alvo de buscas da Polícia Judiciária nos Açores no âmbito da operação ‘Poncha’ desencadeada na Madeira, tendo sido apreendido um Skoda Fabia Rally2 pertencente a Pedro Calado, navegador de Alexandre Camacho e ex-presidente da Câmara Municipal do Funchal , que era habitualmente, também, utilizado por Ricardo Moura, que o alugava.

O carro está em Portugal desde 2018, é assistido pela ARC Sport, e foi também a Aguiar da Beira, já há algum tempo, que as autoridades foram no âmbito deste processo. Em declarações à Antena 1 Açores, Daniel Patrocínio, da ARC, disse que “Não temos nada a esconder, entregamos toda a informação que nos foi pedida”. O Skoda Fabia é alugado por diversos pilotos a Pedro Calado, e depois dos desenvolvimentos recentes com a libertação dos três presos preventivos por indicação de um Juiz, a ARC Sport já requereu a restituição do carro, pois esta situação já impediu, pelo menos um negócio da empresa, já que existia o interesse de uma equipa em alugar o carro para o Rali Serras de Fafe, mas Daniel Patrocínio admite que o processo possa ser demorado: “sabemos que são são sempre situações que levam algum tempo, mas o carro é um ativo de negócio de empresa, portanto há consequências a nível de negócios”, disse à mesma fonte. Vamos ver como decorre todo este processo, já que os ralis nacionais têm ligações a alguns dos envolvidos.