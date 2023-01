Oficial: Craig Breen com o Team Hyundai Portugal no CPR | AutoSport

Craig Breen, piloto da Hyundai Motorsport vai disputar o Campeonato de Portugal de Ralis. O irlandês é o novo piloto do Team Hyundai Portugal, juntando se a Ricardo Teodósio que renova participação como piloto da equipa oficial.

O Team Hyundai Portugal volta a surpreender e este ano traz um piloto do WRC para o Campeonato de Portugal de Ralis (CPR). O irlandês Craig Breen, piloto oficial da Hyundai Motorsport, vai voltar a Portugal, mas agora para fazer o CPR com as cores do Team Hyundai Portugal.

Desde o seu lançamento em 2018, o Team Hyundai Portugal sempre assumiu a sua filosofia de inovação e competitividade, contribuindo permanentemente para o crescimento da modalidade.

Para a época de 2023 o Team Hyundai Portugal traz, para o panorama nacional, um piloto do Mundial de Ralis. Craig Breen, que vai seguramente trazer mais competitividade e trazer mais notoriedade à modalidade. O irlandês junta-se, para já, a Ricardo Teodósio, como os dois pilotos confirmados da equipa e com palmarés de luxo. O Team Hyundai Portugal está pronto para vencer e as duplas estão com ambição em alta para lutar pelo título, ao volante do Hyundai i20 N Rally2.

“Estou muito entusiasmado com este projeto, vai ser muito desafiante competir em simultâneo nos dois campeonatos, e sinto-me muito motivado por correr em Portugal com o Team Hyundai Portugal. Vou arrancar a época do WRC na Suécia, mas já não vejo a hora de estar em Fafe convosco.”, refere o piloto Craig Breen.

O Team Hyundai Portugal está a ultimar os contornos da sua participação no campeonato, sendo certo que a dupla Ricardo Teodósio e José Teixeira continuarão ao volante do Hyundai i20 N Rally2.

“É um orgulho fazer equipa com o Breen, a quem dou as boas-vindas. Para mim, é um privilégio continuar no Team Hyundai Portugal, e encaro 2023 com uma responsabilidade acrescida para lutar pelo título. Vai ser certamente uma época emocionante e desafiante.”, conclui piloto Ricardo Teodósio.

Sérgio Ribeiro, CEO da Hyundai Portugal, recorda que “O nosso objetivo sempre foi trazer mais emoção e inovação a este desporto tão popular, com um projeto diferenciador no panorama nacional. Estamos muito entusiasmados por trazer um piloto do WRC para o CPR, temos a certeza que será em benefício da modalidade, atraindo mais público e aumentando a visibilidade do nosso Campeonato, de todos os pilotos envolvidos e respetivos patrocinadores. Gostaria de agradecer a colaboração demonstrada pela Hyundai Motorsport que desde o início apoiou a ideia e o projeto.

Por fim, quero dar as boas-vindas ao Craig Breen e James Fulton, que se juntam ao Team Hyundai Portugal e ao Ricardo e José que continuam connosco. É um orgulho contar sempre com grandes nomes nesta equipa.”, acrescentou.