OFICIAL: Calendário do CPR 2024 sem alterações | AutoSport

A edição 2024 do Campeonato de Portugal de Ralis manterá uma estrutura idêntica à deste ano, em termos de calendário de provas (oito), com o início antecipado para o mês de fevereiro, em Fafe, e o final na Marinha Grande, na segunda semana do mês de outubro.

Como é tradição, a temporada começa com o Rali Serras de Fafe, Felgueiras, Boticas e Cabeceiras de Basto, seguindo-se as restantes três provas em pisos de terra, Algarve, Aboboreira e, a fechar, como em 2023, o Rali de Portugal, no início de maio.

A fase de asfalto do CPR continuará a ter Castelo Branco como ponto de partida, para depois rumar à Pérola do Atlântico (Rali Vinho da Madeira), antes da entrada na reta final, com os “renovados” ralis em Trás-Os-Montes (Rali D’Água Transibérico Chaves-Verin) e na região Centro do país (Rali Vidreiro).

CALENDÁRIO

23/24 fevereiro – Rali Serras de Fafe, Felgueiras, Boticas e Cabeceiras de Basto

(Demoporto)

15/16 março – Rali Casinos do Algarve (C.A. Algarve)

26/27 abril – Rali Terras D’Aboboreira (C.A. Amarante)

9/12 maio – Rali de Portugal (A.C. Portugal)

21/22 junho – Rali de Castelo Branco (Escuderia C. Branco)

1/3 agosto – Rali Vinho da Madeira (Club Sports Madeira)

13/14 setembro – Rali D’Água Transibérico Chaves-Verin (C. Aventura Minho)

11//12 outubro – Rali Vidreiro (C.A. Marinha Grande)