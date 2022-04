Nuno Coelho de regresso ao CPR 2RM com o Renault Clio Rally4 | AutoSport

Nuno Coelho, piloto do Porto que militou no Campeonato Nacional de Ralis Promoção, Open de Ralis e Campeonato Nacional de Ralis, está de regresso ao Campeonato de Portugal de Ralis 2RM.

Para já, estão asseguradas quatro provas, sendo que o projeto se poderá alargar a todo o campeonato. O novíssimo Renault Clio Rally4, assistido e preparado pela CRN Competition, foi o carro escolhido por Nuno Coelho para voltar a competir nos ralis. Trata-se da primeira unidade a competir no CPR2RM.

“É enorme satisfação que volto ao CPR, depois de ter feito uma aparição esporádica em 2021, na altura com o Clio Rally5. Em parceria com a CRN Competition, conseguimos montar um projeto que irá pôr na estrada o primeiro Clio Rally4, a nível de CPR2RM. Fizemos um pequeno teste com o carro e pareceu-nos extremamente competitivo”, referiu o piloto do Porto.

No banco do lado direito estará Rafael Paiva que, depois de muitos anos desligado da competição automóvel, vai voltar ao ativo.

Nuno Coelho parte para o Rally Terras d Aboboreira com o objetivo de ganhar ritmo e perceber onde se consegue colocar a nível de 2RM: "O Rali Terras d Aboboreira, tem um significado especial para mim, tendo em conta que parte do percurso é o mesmo do último rally de terra que fiz, no campeonato Open de Ralis 2013 e onde andei a discutir o primeiro lugar das duas rodas motrizes e do troféu onde estava inserido. De todo o modo, sendo o primeiro rali com o Clio Rally4 e num piso no qual não corro há quase 10 anos, não podemos cometer erros, precisamos de fazer quilómetros e ir percebendo onde nos conseguimos colocar, em termos de tabela classificativa.“

O Clio Rally4 da CRN Competition parte para estrada com o número 50, naquele que é o quinquagésimo Rally da carreira do piloto: “Gostava de agradecer a todos os patrocinadores e amigos que vão estar presentes neste regresso e ao meu pai, que como sempre é um dos meus impulsionadores, disse ainda Nuno Coelho”.