Novo Hyundai i20 N Rally2: O Brad Pitt da Hyundai MotorSport

Em declarações ao Dirtfish, Andrea Adamo fez uma analogia interessante no que ao novo Hyundai i20 N Rally2 diz respeito. Quando lhe foi pedido para resumir as diferenças entre o novo i20 N Rally2 da Hyundai Motorsport e o modelo R5 que irá substituir, foi claro: “Basicamente, a diferença entre o carro novo e o atual é a mesma entre mim e Brad Pitt. Esta é a forma mais fácil do dizer”. O novo carro está em processo de desenvolvimento, deve ser homologado no início de julho, Sérgio Ribeiro, CEO da Hyundai Portugal revelou ao AutoSport que existe um compromisso com a Hyundai Motorsport para o carro do Team Hyundai Portugal ser dos primeiro a ser entregues aos clientes, pelo que Bruno Magalhães pode estrear o carro no Rally de Mortágua, quarta prova do ano, que se realiza na primeira semana de julho, mas, mais seguro, é que a estreia se dê já no Rali Vinho Madeira, no início de agosto.

Bruno Magalhães revelou ao AutoSport que gostava, mas ainda não sabe se vai ser possível testar o carro ainda no período de desenvolvimento: “acho que era importante para a Hyundai MotorSport ter o maior feedback possível”, disse.