Novo i20 N Rally2 do Team Hyundai Portugal só no Rally Serras de Fafe e Felgueiras | AutoSport

Ainda não vai ser desta que a Hyundai vai ter o novo i20 N Rally2 para competir. Já está confirmado que, apesar de muito provavelmente o carro chegar a Portugal no início de setembro, não há tempo útil para preparar o Rali da Água-CIM Alto Tâmega em condições pelo que a estreia competitiva do novo carro do Team Hyundai Portugal deverá dar-se na prova seguinte, o Rally Serras de Fafe e Felgueiras, prova do Europeu de Ralis e do Campeonato de Portugal de Ralis, que se realiza de 1 a 3 de outubro.

Depois da Hyundai Motorsport ter protelado a estreia competitiva do carro, para o Rali de Ypres, realizado há duas semanas na Bélgica, o Team Hyundai Portugal venceu a prova madeirense para o CPR e agora, Bruno Magalhães e Carlos Magalhães vão tentar repetir o triunfo do ano passado no Rali Alto Tâmega, novamente com o Hyundai i20 R5.