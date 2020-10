Ni Amorim (FPAK), Rali Vidreiro: “Seria difícil avançar com a prova nestas condições”

O Rallye Vidreiro Centro de Portugal Marinha Grande foi cancelado após a terceira especial de classificação. O infeliz acidente, que vitimou a navegadora espanhola, Laura Salvo, levou a Direção de Prova a dar como concluído o rali.



O dia é muito triste para o desporto automóvel português e espanhol. O Rali estava a decorrer dentro da normalidade, mas na primeira PEC, a dupla Miquel Socias e Laura Salvo tiveram um aparatoso acidente. Os meios de socorro foram acionados de imediato, chegando ao local em poucos minutos e os pilotos socorridos. As equipas médicas tudo fizeram, mas infelizmente a jovem co-piloto, de 21 anos, viria a falecer no local.



Para o Presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), Ni Amorim, que se encontrava a acompanhar a prova: “Este é sempre o desfecho que não queremos ouvir. Estamos todos muito consternados. Endereçamos à família, aos amigos, à equipa e à Federação espanhola as sentidas condolências. A direção da FPAK está solidária com a decisão da Direção de Prova em cancelar o rali. Estes momentos são sempre muito complicados, seria difícil avançar com uma prova nestas condições tanto para os pilotos como para a organização. É altura de fazer luto e de homenagear esta jovem que tinha nos ralis a sua paixão”, concluiu Ni Amorim.

Em termos desportivos e uma vez que já se tinha disputado 33% da prova, no que diz respeito ao campeonato, serão atribuídos 25% dos pontos previstos. Pedro Meireles e Mário Castro (Volkswagen Polo R5) terminam em primeiro lugar, Ricardo Teodósio e José Teixeira (Skoda Fabia R5) são segundos e José Pedro Fontes e Inês Ponte Grancha (Citroen C3 R5), terceiros.