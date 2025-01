Ni Amorim (FPAK): “projeto certo na altura certa, tenho muita confiança nestes dois jovens…”

Há dois anos entrevistámos Ni Amorim, Presidente da FPAK, que falou de temas importantes para a ‘vida’ do desporto motorizado nacional, entre eles o FPAK Júnior Team, projeto que tem vindo a apoiar jovens pilotos, que já se estendeu a várias modalidades e que agora chega a outro patamar ao dar a oportunidade de Gonçalo Henriques e Hugo Lopes, os dois mais destacados jovens oriundos das duas rodas motrizes, terem a oportunidade de competir nos Rally2, no topo da hierarquia dos ralis em Portugal.

Um projeto muito ambicioso, que requer, naturalmente, um contributo grande do ponto de vista financeiro, e que se insere do que Ni Amorim nos disse na altura: “isto é feito por ciclos, o segundo ciclo é de fomento do desporto automóvel, ou seja, investimento em todas as modalidades.”

A criação do FPAK Júnior tem vindo a lançar jovens no ‘motorsport’ nacional, ao ajudá-los a ‘arrancar’ e este novo Hyundai Junior Team FPAK permite agora dois jovens pilotos chegar ao último patamar dos ralis nacionais: “em primeiro lugar, espero que esta parceria se possa prolongar no tempo, o que seria um bom presságio para o desporto automóvel. Como sabem o FPAK Junior Team existe em várias modalidades, foi criado e pensado para tentar descobrir novos talentos e para tentar poder ajudá-los a prosseguir as suas carreiras. O Gonçalo (Henriques) e o Hugo (Lopes) passaram pelas fileiras da FPAK Junior Team (FPAK Junior Team e Rally & You FPAK Junior Cup), foram apoiados por nós e hoje, com muita modéstia o digo, que nunca pensei que ao fim de três anos pudéssemos estar aqui a anunciar este projeto da categoria máxima dos ralis em Portugal, que são os Rally2. Portanto, eu acho que temos aqui uma oportunidade fantástica, e acho que isso vai ser muito bom, porque nós estamos a precisar de uma renovação de pilotos em Portugal especialmente nos pilotos ao mais alto nível e, portanto, acho que é o projeto certo na altura certa e acredito e tenho muita confiança nestes dois jovens. Acho que vão honrar neste projeto e vão justificar todo o esforço que se está a fazer para que eles possam correr.”