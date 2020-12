Morreu Inverno Amaral

José Inverno Amaral, o primeiro campeão nacional de ralis algarvio, Campeão Nacional de Ralis em 1987, faleceu hoje. Teve uma carreira eclética, na Velocidade no Popcross, ralis e Todo-o-Terreno, com destaque no título nacional de Popcross em 1980 e o triunfo no Troféu Citroen Visa de ralis em 1983, o píncaro da sua carreira é atingido em 1987 quando vence o Campeonato Nacional de Ralis ao volante de um Renault 11 Turbo de Grupo A inscrito pelo importador português da marca, conseguindo também cumprir o desiderato antigo de vencer o seu Rali do Algarve à geral, numa edição bastante marcada pela lama. Foi também piloto oficial da Nissan nos primeiros anos do Troféu e Campeonato Nacional de TT.

À família, amigos e também ao Clube Automóvel do Algarve, o AutoSport apresenta as suas mais sentidas condolências.