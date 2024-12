Momentos do ano: Toyota Caetano Portugal de regresso aos ralis

A Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal regressou aos ralis em Portugal com a estreia do novo Toyota GR Yaris Rally2 da marca, que tão boa conta de si deu no Mundial e Europeu de Ralis, com muitas vitórias e pódios.

Claramente, a Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal está a reforçar a sua presença no desporto motorizado nacional, e tendo em conta que tem um carro competitivo, as perspetivas foram boas para que esse ‘one off’ de Alexandre Camacho no Rali da Madeira, que como se sabe neste momento será estendido para 2025, sendo que a equipa já anunciou o regresso aos ralis nacionais em full-time em 2025, com um programa no CPR com um carro. Só falta anunciar o piloto, sendo que a ‘tática’ deve ser a mesma da Hyundai: piloto de topo para ganhar ralis e o campeonato, pois afinal quem decide são os mesmos…