MOMENTOS DO ANO: Ricardo Teodósio e José Teixeira campeões nacionais de Ralis | AutoSport

Foi conquistado o terceiro título nacional do Campeonato de Portugal de Ralis por Ricardo Teodósio acompanhado por José Teixeira no Hyundai i20 N Rally2, depois dos dois triunfos em 2019 e 2021.

A dupla teve uma entrada do segundo dia do Rali Vidreiro/Centro de Portugal muito forte, passando a liderar a discussão do campeonato depois desta ter começado com margens muito curtas entre os quatro candidatos.

Teodósio e Teixeira viram José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 R5) a começar melhor este derradeiro rali da temporada, mas deram a volta mostrando um ritmo muito forte, principalmente nos dois troços do 2º dia, passando a gerir nas duas últimas especiais, uma vez que a diferença que detinham para os restantes candidatos, nessa altura já uma luta a três depois do abandono de José Pedro Fontes, lhe dava margem para o fazer. Acabou o rali com muita festa junto ao final do troço, congratulado pelos seus adversários num gesto bonito que se repete ano para ano, e com o terceiro lugar da classificação geral da prova, a 1:18.8s da dupla vencedora Kris Meeke/Brian Hoy (Hyundai I20 N Rally 2).

Entre os quatro pilotos portugueses que estavam na discussão do título antes da derradeira prova do CPR, Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia RS Rally2 evo) começou com um toque na primeira especial, mas no final do primeiro dia, apenas dois troços, uma delas a Super Especial da Marinha Grande, as diferenças entre as duplas eram curtas. Teodósio e Teixeira começaram muito bem, ao contrário de Araújo e Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia R5 Evo), que ficavam mais afastados devido às suas escolhas de pneus.

A atenção virava-se para Teodósio e José Pedro Fontes, mas na quinta especial o piloto do Citroën C3 e a navegadora Inês Ponte ficaram fora da discussão da luta pelo título nacional, depois de ter tido um acidente. Isso deixou Teodósio bem mais à vontade, com 45s de avanço para Armindo Araújo e Miguel Correia, faltando apenas dois troços podendo gerir essa vantagem,

Na Power Stage, Meeke bateu Alejandro Cachón/Alejandro Lopez (Citroën C3), que terminou no segundo posto da classificação geral a 54.3s do britânico, enquanto Armindo Araújo foi o piloto luso mais rápido, seguindo-se Miguel Correia e Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia Evo), Paulo Meireles/Marcos Gonçalves (Hyundai i20 N Rally 2) e só depois Ricardo Teodósio e José Teixeira. Não havia problema, porque a festa já estava a ser feita na meta.