MOMENTOS DO ANO: Rali de Castelo Branco, um dos mais emotivos do ano no CPR | AutoSport

Depois de em 2022 ter sido uma prova pobre em vários aspetos, o Rali de Castelo Branco transfigurou-se em 2023 e foi um dos mais emotivos do ano no CPR, não só pelas lutas na frente, como pela estrutura posta em prática pela Escuderia Castelo Branco, que arriscou bastante, mas colheu os frutos dessa escolha, com a festa final do rali no centro de Castelo Branco a ser um dos pontos altos do ano nos ralis.

Kris Meeke / James Fulton (Hyundai i20 N Rally2) confirmaram a vitória no Rali de Castelo Branco, a segunda do ano depois do triunfo no Rali Terras d’Aboboreira, mas a luta pelos lugares do pódio foi animada até ao fim com Bernardo Sousa / José Janela (Citroën C3 Rally2) a baterem José Pedro Fontes / Ponte Inês (Citroën C3 Rally2) no último troço e a ‘roubarem-lhes’ o segundo lugar.