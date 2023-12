MOMENTOS DO ANO: Gonçalo Henriques Campeão do CPR 2RM | AutoSport

Há muito não surgia em Portugal um jovem piloto de ralis com o potencial de Gonçalo Henriques, de quem esperamos, tenha os apoios necessários para ir “correr lá para fora” e poder fazer uma carreira que a comunidade dos ralis aspira há muito em Portugal. Sendo este País um ‘sério’ apaixonado pelos ralis, é muito estranho que há mais de uma década não termos um piloto na alta roda dos ralis. É tempo de se trilhar o caminho para que isso possa suceder, e Gonçalo Henriques é sem dúvida um piloto com potencial para lá chegar.

Mas como todos os anteriores, precisa de ser ajudado.

Gonçalo Henriques/Gonçalo Cunha (Renault Clio Rally4), com o triunfo no Rali vidreiro asseguraram o título nacional de duas rodas motrizes, um enorme feito para o piloto que no ano passado venceu o FPAK Júnior Team, e este ano nas 2RM, face a pilotos bem mais experientes na competição e nos ralis, chega ao título logo no seu ano de estreia.

Foi a ver vídeos das participações de uma antiga estrela dos ralis mundiais como o francês Jean Ragnotti, então aos comandos do Renault Clio Williams, que Gonçalo Henriques, o recém-coroado campeão de Portugal de Ralis de 2RM (duas rodas motrizes), começou a despertar como futuro piloto.

Não podia ter tido melhor exemplo.

Agora resta esperar pelo que nos traz o futuro…