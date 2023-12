MOMENTOS DO ANO: Craig Breen no Team Hyundai Portugal | AutoSport

Foi uma autêntica bom a confirmação de Craig Breen no Team Hyundai Portugal. Infelizmente, como bem sabemos, a tragédia bateu à porta do piloto, que nos deixou na sequência de um pequeno acidente com consequências devastadoras.

Mas nesta altura, tudo eram rosas, a comunidade dos ralis em Portugal estava em êxtase com a notícia, e o Campeonato de Portugal de Ralis iria beneficiar de um piloto de topo do WRC, a ‘puxar’ pelos ‘nossos’ pilotos nacionais. Gabou-se o Team Hyundai Portugal pela coragem, pois Craig Breen era um nome que dispensava apresentações. O irlandês de 32 anos tinha uma carreira preenchida com presenças no, WRC2, ERC, contando com 81 ralis no WRC, onde conseguiu 8 pódios e 31 vitórias em especiais cronometradas.

Quis o destino que não fosse uma história linda…