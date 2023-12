MOMENTOS DO ANO: Armindo Araújo e Luís Ramalho regressaram após o acidente de Fafe | AutoSport

Cerca de mês e meio depois do seus terrível acidente no Rali Serras de Fafe, Armindo Araújo e Luís Ramalho regressaram no Rali Terras d’Aboboboreira, prova que terminaram no quarto lugar da geral, segundo do CPR, deixando logo a ali claro que poderiam voltar à normalidade muito rapidamente. Foi uma prova para recuperar um pouco de tudo: ritmo, confiança, etc: “foi ótimo podermos estar aqui, estamos a ganhar novamente a confiança com o nosso Skoda, e primeiras impressões são boas, estou bem fisicamente, muito melhor do que estava há uma semana atrás, por exemplo, e portanto é a base de uma nova partida, de um novo início, mas faz parte das recuperações”, disse Armindo Araújo que daí para frente esteve exatamente como o conhecemos, vencendo a Taça de Portugal de Ralis, o Campeonato de Portugal de TT na categoria T3, só falhando o título do CPR, depois de lhe ter corrido mal a prova decisiva, o Rali Vidreiro Centro de Portugal.