MOMENTOS DO ANO: Armindo Araújo e Luís Ramalho acidentados em Fafe | AutoSport

Foi um enorme susto! Armindo Araújo e Luís Ramalho saíram de estrada na PE7 depois de ter saltado uma roda do Skoda Fabia Rally2, após um ressalto, e bateram com violência numa árvore. A violência do acidente fez temer o pior, mas felizmente tanto Armindo Araújo e Luís Ramalho tiveram lesões que requereram uma longa recuperação, mas que não os impediu de regressar à competição e lutar pelos títulos em todas as competições em que participaram, vencendo dois em três.

O acidente deu-se na segunda passagem pela classificativa de Boticas/Senhora do Monte (15,05 km), a organização da prova acionou de imediato todos os meios de socorro disponíveis para prestarem assistência no local ao piloto Armindo Araújo e ao navegador Luís Ramalho, depressa se ficando a saber que não corriam perigo de vida, ambos foram transportados para o Hospital de Chaves, para serem submetidos a exames complementares, mas nos momentos que se seguiram ao acidente o susto foi enorme.