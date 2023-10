Miguel Correia vice-campeão do CPR: “vice-campeonato acaba por ser bastante positivo” | AutoSport

A ARC Sport esteve na discussão do título até ao final do CPR, tendo liderado o campeonato desde a 2ª prova do ano, com Miguel Correia e Jorge Carvalho, que tiveram no Rallye Vidreiro Centro de Portugal uma atuação muito positiva, sempre prontos a discutir o título até final. A equipa do Skoda Fabia Rally2 evo mostrou excelente atitude ao longo de toda a prova, terminando a época de 2023 como vice-campeã de Portugal de Ralis, num campeonato muito disputado que chegou à última prova com quatro candidatos ao título.

Miguel Correia e Jorge Carvalho levaram a luta até ao fim, acumulando ao longo das oito provas do calendário o maior número de pontos, fator o que lhe valeu o vice-campeonato, embora com os mesmos pontos de Armindo Araújo: “Viemos à luta, todos por igual, para a última prova do campeonato. É lógico que tivemos dificuldades acrescidas perante adversários de peso, altamente credenciados. O vice-campeonato acaba por ser bastante positivo, numa temporada que foi sempre muito disputada. Vamos analisar como será para o ano, mas acredito poder voltar a estar presente”, disse Miguel Correia.