Miguel Correia vence Rali Terras d’Aboboreira: fez-se história no CPR | AutoSport

Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo) bateram Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally2 evo) por 0.4s na PowerStage e com isso chancelaram o seu primeiro triunfo no Campeonato de Portugal de Ralis. Fez-se história no CPR, com este triunfo de um jovem que tem vindo a fazer o seu caminho até ao topo nos ralis em Portugal e alcança agora um importante marco na sua carreira. Um triunfo inteiramente merecido, conseguido no braço, face a um dos melhores, senão o melhor piloto da história dos ralis em Portugal, Armindo Araújo.

Já no ano passado nesta mesma prova o jovem piloto tinha ‘prometido’ mais e melhor, conseguiu-o merecidamente este ano.

Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 N Rally2) foram terceiros, depois duma prova bem melhor que as duas anteriores, mas ainda insuficiente para chegar aos triunfo: “estivemos perto, demos um passo em frente, mas ainda falta alguma coisa, mas não fomos suficientemente rápidos para ganhar”, disse.

José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 Rally2) foram quartos, confirmando-se o que o próprio piloto já tinha antevisto: na terra, é-lhe muito difícil acompanhar o ritmo de quem luta na frente, mas no asfalto outro galo pode ‘cantar’.

Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia R5 evo) fizeram mais uma prova importante para a sua progressão, mas ainda é cedo para as lutas muito mais à frente. Foram quintos da geral, o que é um bom resultado.

Paulo Meireles/Marcos Gonçalves (Hyundai i20 N Rally2) realizou um bom regresso com o seu novo Hyundai i20 N Rally2, numa prova bastante positiva: “divertimos-nos muito, tivemos um ritmo muito interessante e um resultado final muito positivo para a nossa equipa”, disse o piloto que vem de um longa paragem.

Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai i20 N Rally2) foram sétimos depois duam prova com dois furos onde deixou minuto e meio: “a competitividade foi boa, estivemos a trabalhar para o futuro”, disse.

Paulo Neto/Vítor Hugo (Skoda Fabia Rally2 evo) foram oitavos depois duma prova sem grandes percalços, e com bom andamento.

Daniel Nunes/Nuno Ribeiro (Ford Fiesta Rally3) foram nonos na frente de Diogo Salvi e Miguel Ramalho (Skoda Fabia Rally2)

Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2) terminaram muito atrasados e a partir daqui a revalidação do título fica extremamente complicada ainda que não impossível. Começou a prova com bom andamento e nas lutas da frente, mas quando vieram os problemas, com a alavanca da caixa de velocidades, ‘encravada’ em 2ª marcha, e depois um furo, atrasou-os imenso.



Filme do Rali

Revisitando o filme da prova, a dupla irlandesa Josh McErlean/James Fulton (Hyundai i20 N Rally2) foi a mais rápida no somatório de tempos das duas primeiras classificativas do rali e dispunha de 1.5 segundos de vantagem sobre Armindo Araújo (Skoda Fabia Rally2 Evo) à partida para a super-especial noturna.

Logo na primeira passagem pelo troço de Baião, com 8,92 km de extensão, Miguel Correia (Skoda Fabia Rally Evo) surpreendeu tudo e todos, ao ganhar 1.9s a McErlean, 2.6s a Armindo Araújo e 2.7 a Bruno Magalhães (Hyundai i20 N Rally2), tornando-se no primeiro líder da prova. Menos de 5 segundos separaram os cinco mais rápidos, com o campeão nacional em título, Ricardo Teodósio (Hyundai i20 N Rally2), a 4.7s.

Depois, na segunda passagem, o jovem irlandês da equipa júnior oficial da Hyundai bateu Araújo por 0.8s, enquanto Miguel Correia cedeu mais de 5 segundos, o que foi suficiente para ser desapossado do comando. Entre os cinco primeiros da tabela classificativa havia apenas uma margem de 3.9s, num duelo cerrado entre os Hyundai e os Skoda.

Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 N Rally2) foi para a frente após a super-especial noturna de Marco de Canaveses Rios de Emoção, mas chegou a sábado com um pecúlio inferior a um segundo (0.8 décimas) face ao irlandês Josh McErlean (Hyundai i20 N Rally2).

Concluídas as primeiras três classificativas de um total de nove, havia uma diferença inferior a 5 segundos entre os cinco primeiros classificados, figurando ainda nesse quinteto Armindo Araújo (Skoda Fabia Rally2 Evo), Miguel Correia (Skoda Fabia Rallky2 Evo) e o campeão português em título, Ricardo Teodósio (Hyundai i20 N Rally2).

No dia seguinte, à hora de almoço a meio do dia do rali, a dupla Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 Evo) assumiu de novo a liderança, agora com 7.1s de diferença para Bruno Magalhães (Hyundai i20 N Rally2).

A manhã foi pródiga em incidências e mudanças no comando, já que se o irlandês Josh McErlean (Hyundai i20 N Rally2) recuperou o primeiro lugar a Bruno Magalhães (Hyundai i20 N Rally2) na primeira passagem por Amarante Natureza Criativa (5,14 km), troço em que Ricardo Teodósio (Hyundai i20 N Rally2), devido a problemas de caixa de velocidades, cedeu mais de 20 segundos, a verdade é que não esteve muito nessa posição. Logo a seguir, no Marão 1 (10,67 km), McErlean saiu de estrada, deixando caminho livre aos pilotos portugueses do CPR.

Armindo Araújo (Skoda Fabia Rally 2 Evo) tornava-se, assim, no quinto líder do rali organizado pelo Clube Automóvel de Amarante, com uma vantagem de 9.3s face a Miguel Correia (Skoda Fabia Rally2 Evo) e 12.0s em relação a Bruno Magalhães (Hyundai i20 N Rally2). Contudo, o atual líder do campeonato também sofreu um contratempo, ao furar na segunda passagem pelo troço de Amarante Natureza Criativa, perdendo aí mais de 20 segundos.

Resultado: Miguel Correia, o mais rápido nessa “especial”, ascendia de novo ao comando do Rali Terras D’Aboboreira, com 7.1s na frente de Magalhães e 15.3 de Araújo.

Nessa “especial” repetiram-se os problemas na caixa de velocidades do Hyundai de Teodósio e desta vez acumulou mais 3 minutos de atraso, ficando fora do “top 10”.

De tarde , Miguel Correia entrou com 7.1s de avanço, para Bruno Magalhães com Armindo Araújo a 15.3s, mas o líder do campeonato atacou forte e em dois troços colocou-se no segundo lugar a 1.6s de Miguel Correia. Aí, quem julgou que o jovem piloto da ARC Sport não iria suster a pressão enganou-se, com Miguel Correia a bater Armindo Araújo na última especial e a vencer o seu primeiro rali.