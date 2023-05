Miguel Correia: Rali de Portugal ‘tramou’ Falperra, segue-se o Rally de Lisboa | AutoSport

O atual líder do CPR, Miguel Correia tinha decidida a participação na Rampa da Falperra (20/21 maio), com o Skoda Fabia Rally2 Evo, mas a rotura do motor no último dia do Vodafone Rally de Portugal estragou-lhe os planos. Paralelamente, vai participar no Rali de Lisboa (16/18 junho), com o objetivo de preparar as quatro provas de asfalto que se seguem no campeonato, a primeira das quais é o Rali de Castelo Branco (30 junho/1 julho): “Como é sabido, a equipa ARC adquiriu o novo Fabia RS Rally2, mas a Skoda Motorsport ainda não se comprometeu com uma data para a entrega e continuamos a aguardar…”, comentou Miguel Correia.

O piloto de Braga, que para adquirir um melhor conhecimento do tipo de classificativas do Rali Vinho da Madeira chegou a admitir a hipótese de participar no Rali do Marítimo/Município de Machico (14/15 julho), colocou-a de imediato de lado ao constatar que a data coincidia com o dia do casamento da sua irmã.