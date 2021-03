Miguel Correia no CPR 2021 com o Skoda Fabia Rally2 Evo

Miguel Correia confirmou a sua presença no Campeonato de Portugal de Ralis 2021, e vai fazê-lo aos comandos de um Skoda Fabia Rally2 Evo: “Depois de uma época de evolução, onde conseguimos alguns resultados de registo, sentimos ser o momento ideal para dar o salto para uma viatura de última geração, que já demonstrou toda a sua fiabilidade, com a conquista de imensas vitórias!

Quero deixar uma palavra para todos os nossos patrocinadores e parceiros, com especial destaque para a Socicorreia Investimentos Imobiliários, que mantiveram a aposta na nossa equipa, permitindo esta evolução na viatura mais moderna da Skoda Motorsport”, escreveu o jovem piloto nas suas redes sociais.