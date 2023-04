Miguel Correia: “não foi o que esperava, mas estamos na luta pelo campeonato” (áudio) | AutoSport

Não correu bem o rali a Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo), já que depois de dois grandes resultados nesta prova, entre eles o primeiro triunfo do piloto, esperavam mais, mas depois de terem andado numa luta bem equilibrada, cederam no fim da manhã e nunca mais recuperaram o ímpeto. Ainda assim, um quarto lugar a juntar a dois segundos, permite estar muito perto do topo da competição e com (ainda) um grande avanço para a concorrência, mais de trinta pontos: “não é o resultado que esperava mas foi um rali bem disputado, e o balanço é positivo”, disse.