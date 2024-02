Miguel Correia confirma ausência do CPR | AutoSport

Naturalmente um agradecimento especial a toda a minha família que comigo sofreu nos dias mais difíceis e com quem celebrei os momentos mais especiais! não menos importante, um agradecimento especial aos meus patrocinadores que sempre confiaram em mim. E agora sim, um agradecimento eterno para o meu principal patrocinador desde o meu primeiro km de corridas, aquele que fez com que tudo isto fosse possível, Obrigado Socicorreia! Não queria terminar este comunicado sem desejar a todos os meus amigos e antigos adversários, uma excelente temporada, recheada de sucessos!

Neste momento do “até já” queria agradecer publicamente à ARC SPORT por sempre ter acreditado nas minhas capacidades e de tudo ter feito para que evoluísse neste desporto tão competitivo, assim como aos meus navegadores com especial destaque para o Jet Carvalho.

Depois de uma carreira em crescendo, que me levou ao pódio nas últimas edições do CPR, e onde consegui ser vice-campeão em 2023, optei por fazer uma pausa pensada na carreira desportiva de forma a tirar ilações para o futuro tanto a nível pessoal e profissional como desportivo!

Já era conhecida a ausência do piloto da edição 2024 do Campeonato de Portugal de Ralis, mas só agora foi oficializada pelo piloto em comunicado: “Como é já do conhecimento das partes interessadas, e após a publicação da Lista de Inscritos para a primeira ronda do Campeonato de Portugal de Ralis, queria comunicar-vos que não irei marcar presença nesta competição em 2024.

