Miguel Campos já não vai ao Rali de Castelo Branco

Miguel Campos tinha tudo preparado para disputar o Rali de Castelo Branco aos comandos do Porsche com que esteve no Rali Vidreiro do ano passado, mas voltou atrás, e explica porquê: “De facto tinha tudo agendado para ir mas devido às regras, cancelei a minha participação neste rali. Não concordo com as decisões tardias da FPAK. Não há regulamentos nem pontuações bem claras, é tudo em cima do acontecimento. Tanto os clubes, como as equipas e patrocinadores merecem mais profissionalismo e liderança no momento certo, neste caso a FPAK parece estar sem rumo ou direção”, disse Miguel Campos.